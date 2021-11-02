ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Жодних відключень світла та газу в Україні не буде, - Шмигаль

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 02 листопада 2021 15:33
Жодних відключень світла та газу в Україні не буде, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українців, що цього опалювального сезону жодних відключень світла та газу не буде. За словами прем'єра, уряд заборонив постачальникам відключати споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави Кабміну в Запоріжжі.

"Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається. Ми вже наголошували, що ми урядовим рішенням заборонили відключення споживачів, і бюджетних, і приватних від газопостачання", - наголосив він.

Як заявив Шмигаль, опалювальний сезон в Україні проходить стабільно та "зірваним не буде".

"Стосовно ціни на електроенергію. Тариф на е/е для населення в Україні встановлений: протягом цього року і наступного він буде 1,44 гривні для людей, які споживають до 250 кВт, і 1,68 гривні для тих, хто споживає більше. Стосовно цін на ринку е/е, а це не стосується населення, це стосується бізнесу, то там ціна може коливатися. Це ринок і тут треба сказати, що в Україні ціна на е/е нижче, ніж в Європі", - пояснив глава уряду.

Прем'єр додав, що під час проходження цього осінньо-зимового періоду буде працювати 14 з 15 енергоблоків електростанцій за схемою 13+1.

"Фактично, ми розуміємо, що електроенергією всі споживачі будуть спокійно безперервно забезпечені", - запевнив Шмигаль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Електроенергія Газ
NEWS
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні