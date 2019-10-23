Немає жодних підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам, - ОПУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд гривень

Держава не збирається повертати ПриватБанк колишнім акціонерам. Про це йшлося під час зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Богдана з послами країн G7, повідомляє прес-служба ОПУ.

Зазначається, що сторони акцентували окрему увагу на переговорах з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

"Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні.

Українська сторона проінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проекти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК "Нафтогаз України" (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів (14 млн доларів) до 12 листопада 2019 року.

РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) не обговорює питання ПриватБанку з Національним банком України (НБУ) під час переговорів з українською делегацією у Вашингтоні.