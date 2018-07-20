Организованных "марионетками Кремля" референдумов на Донбассе не будет, - Геращенко

Геращенко подчеркнула, что в минских соглашениях нет никакого референдума

Никаких организованных "марионетками Кремля" референдумов на оккупированном Донбассе не будет. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Так, Геращенко, которая является участницей переговоров контактной группы в Минске, отметила, что в минских соглашениях нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, проведение которых предполагается согласно украинскому законодательству.

"Никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет...Референдумы Путин пусть дома организовывает", - написала она.

Кроме того, Геращенко назвала "явкой с повинной" заявление президента Российской Федерации относительно "референдума" в аннексированном Крыму.

"Путин признался, что это он и его военные уже организовали "референдум" в Крыму, и я настаиваю, что это признание, эту явку с повинной наши дипломаты должны использовать в исках против РФ и кражи Крыма, во всех наших усилиях для усиления санкций против РФ", - добавила она.

Отметим, ранее сообщалось, что на пресс-конференции по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил, что для РФ, которая провела "референдум" на полуострове, вопрос Крыма закрыт.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, которые присутствовали на закрытой встрече Путина и Трампа в Хельсинки сообщало, что Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".