Організованих "маріонетками Кремля" референдумів на Донбасі не буде, - Геращенко

Геращенко наголосила, що в мінських угодах немає ніякого референдуму

Ніяких організованих "маріонетками Кремля" референдумів на окупованому Донбасі не буде. Про це у Facebook написала перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Так, Геращенко, яка є учасницею переговорів контактної групи у Мінську, додала, що в мінських угодах немає ніякого референдуму, а є місцеві, регіональні вибори, проведення яких передбачається за українським законодавством.

"Ніяких референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде...Референдуми Путін нехай вдома організовує", - написала вона.

Крім того, Геращенко назвала "явкою з повинною" заяву президента Російської Федерації щодо "референдуму" у анексованому Криму.

"Путін зізнався, що це він і його військові вже організували "референдум" в Криму, й я наполягаю, що це зізнання, цю явку з повинною наші дипломати мають використати в позовах проти РФ і крадіжки Криму, в усіх наших зусиллях для посилення санкцій проти РФ", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що для РФ, яка провела "референдум" на півострові, питання Криму закрито.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела, які були присутні на закритій зустрічі Путіна і Трампа в Гельсінкі повідомляло, що Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".