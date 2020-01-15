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Никаких обысков у главы налоговой не проводится, - ГНС

Новости » Политика     15.01.2020 - 20:19
Никаких обысков у главы налоговой не проводится, - ГНС
Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

В налоговой службе опровергли обыски у Сергея Верланова

Никаких обысков у председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова или других руководителей подразделений Центрального аппарата ГНС ​​не проводится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНС ​​Украины.

По состоянию на вечер 15 января 2019 года в помещении ГНС на Львовской площади в Киеве проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланов или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 15 января, председатель ГНС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.

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