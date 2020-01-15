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Жодних обшуків у голови податкової не проводиться, - ДПС

Новини » Політика     15.01.2020 - 20:19
Жодних обшуків у голови податкової не проводиться, - ДПС
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

У податковій службі спростували обшуки у Сергія Верланова

Жодних обшуків у голови Державної податкової служби Сергія Верланова або інших керівників підрозділів Центрального апарату ДПС не проводиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПС України.

Станом на вечір 15 січня 2019 року у приміщенні ДПС на Львівській площі у Києві проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ.

"Наразі у Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 15 січня, голова ДПС Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, аби особисто розібратися в ситуації, що склалася в місцевій податковій та анонсувати початок роботи комісії, яка займатиметься всебічною перевіркою фактів, наведених у розслідуванні НАБУ.

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Новини України Сергій ВерлановДПС
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