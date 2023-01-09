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Ніхто не зробив достатньо. Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над Росією

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найкоротший шлях до перемоги над російськими загарбниками - це надання Україні усієї необхідної зброї від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", - написав він.

Кулеба підкреслив, що озброєння України є найкоротшим шляхом до перемоги та відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.

Нагадаємо, раніше Кулеба зазначав, що Україна у 2023 році отримає від партнерів всю необхідну військову допомогу, яку не отримала у 2022 році.

Міністр також зазначав, що Україна ніколи не просила інші держави вступати у війну, адже наша країна сама здатна захистити себе. При цьому їй необхідне озброєння від союзників.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України