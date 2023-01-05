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Кулеба відповів, чи можлива участь нових країн у війні з Росією

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Київ, Четвер 05 січня 2023 14:14
Кулеба відповів, чи можлива участь нових країн у війні з Росією Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна ніколи не просила інші країни допомогти військами у боротьбі з російською агресією. Наша країна сама здатна захистити себе, але їй потрібне озброєння від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю арабському каналу Al Aan TV.

Так, відповідаючи на запитання, чи можлива участь нових країн у російсько-українській війні, він відповів: "Ми впевнені в наших силах, у здатності захистити нашу країну".

"Ми ніколи, я наголошую, ніколи, навіть у найтемніші моменти не просили іноземних солдатів приходити на нашу землю. Ми ніколи не просили інші країни надсилати війська в Україну. Ми розуміємо, що це наша країна і ми захищатимемо її, але це правда, що ми просимо надсилати нам зброю, яка допоможе нам перемогти армію, яка перевершує нашу як за чисельним складом, так і зброєю", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО заявив, що сили Альянсу не беруть участі у війні в Україні, але допомога українцям в озброєнні є ключовою.

Додамо, раніше ймовірність вступу НАТО (безпосередньо США) у війну з Росією в інтерв'ю РБК-Україна оцінив американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

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