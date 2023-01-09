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Никто не сделал достаточно. Кулеба назвал самый короткий путь к победе над Россией

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 14:47
Никто не сделал достаточно. Кулеба назвал самый короткий путь к победе над Россией Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Самый короткий путь к победе над российскими захватчиками - это предоставление Украине всего необходимого оружия от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны быть честными друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что вооружение Украины является кратчайшим путем к победе и восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Напомним, ранее Кулеба отмечал, что Украина в 2023 году получит от партнеров всю необходимую военную помощь, которую не получила в 2022 году.

Министр также отмечал, что Украина никогда не просила другие государства вступать в войну, ведь наша страна сама способна защитить себя. При этом ей необходимо вооружение от союзников.

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Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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