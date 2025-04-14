"Ніхто не злізе з гачка": Трамп роз'яснив позицію по митах на електроніку

Американський президент пояснив останнє повідомлення своєї адміністрації про те, що виключення смартфонів і комп'ютерів із дії запроваджених мит щодо Китаю буде недовгим. Глава Білого дому пообіцяв розслідування торгівлі напівпровідниковим сектором національної безпеки.

За його словами, така електроніка "просто переміщується в інший "кошик" тарифів".

Трамп наголосив, що Штати розглядатимуть питання напівпровідників і повного ланцюга постачання електроніки - в межах майбутніх розслідувань національної безпеки, що пов'язані із митною політикою.

Також президент США акцентував, що жодна країна не уникне відповідальності за "несправедливі торгівельні практики", зокрема це стосується Китаю.

"Ніхто не злізе з гачка за несправедливі торговельні баланси та негрошові тарифні бар'єри, які інші країни використовували проти нас, особливо Китай, який, безумовно, ставиться до нас гірше за всіх", - написав Трамп в соцмережі.

Крім того, американський президент висловив думку, що Штати мають зосередитись на відновленні власного виробництва. Він переконаний, що США не мають бути заручником інших держав.

Питання щодо мит США на електроніку

Минулої п'ятниці Білий дім оголосив про виключення з високих взаємних мит для електроніки. Вони розглядалися як "велика перерва" для таких технологічних фірм-гігантів, як Apple (AAPL.O) та Dell Technologies (DELL.N), які покладаються на імпорт з Китаю.

У неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що протягом наступних двох місяців на критичні технологічні продукти з Китаю будуть встановлені окремі нові мита разом з напівпровідниками.

Як заявив Лутнік, президент США запровадить "особливий тип мита" на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку через місяць-два, поряд із секторальними тарифами, спрямованими на напівпровідники та фармацевтику.

Також міністр торгівлі США розповів, що нові мита будуть виходити за рамки так званих взаємних тарифів Трампа, згідно з якими податки на китайський імпорт минулого тижня зросли до 125%.

Нагадаємо також, після того, як США запровадили додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн, з'ясувалося, що вартість iPhone може збільшиться на 30-40%.