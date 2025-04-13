Відстрочка тимчасова: США готують нові мита на електроніку, - міністр торгівлі

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа звільнити смартфони, комп'ютери та чіпи від нових мит на імпорт є лише короткочасним послабленням. Скоро на електроніку чекають нові тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра торгівлі США Говарда Лутніка, яку цитує ABCnews.

За словами Лутніка, ці товари вже найближчим часом - "за місяць-два" - підпадуть під дію "тарифів на напівпровідники".

"Усі ці продукти потрапляють під категорію напівпровідників і матимуть спеціальний тарифний фокус, щоб забезпечити їх повернення у виробництво на території США. Нам потрібні напівпровідники, чипи, плоскі панелі - усе це має вироблятися в Америці", - сказав Лутнік у програмі "This Week" телеканалу ABC.

Міністр додав, що США не можуть покладатися на Південно-Східну Азію в усьому, що забезпечує роботу електроніки. Тому, хоча ці товари зараз виключені із так званих "дзеркальних тарифів" на імпорт, мита на напівпровідники вже "на підході".

Лутнік також повідомив, що Білий дім запровадить "тарифну модель, яка стимулюватиме" не лише галузь напівпровідників, а й фармацевтичну промисловість до перенесення виробництва у США.

"Ми не можемо бути заручниками й залежати від іноземних країн у базових речах, які нам життєво необхідні. Тож це не постійне звільнення. Президент уточнив, що ці речі не підлягають переговорам з іншими державами. Це питання національної безпеки - і їх потрібно виробляти в Америці", - наголосив міністр торгівлі.

Звільнення електроніки від мит

Нагадаємо, у п'ятницю адміністрація президента США Дональда Трампа виключила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку з імпортних мит. Митно-прикордонна служба США опублікувала бюлетень із переліком основних електронних пристроїв, які будуть тимчасово звільнені від нових тарифів, оголошених з 2 квітня.

Це означає, що на ці продукти не поширюються ані високі мита на імпорт з Китаю, ані загальний тариф у 10%, встановлений Трампом.

Вказівки були вже після того, як Трамп запровадив у квітні 145% тариф на продукцію з Китаю. Це своєю чергою могло вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, які більшість своєї продукції роблять у Китаї.