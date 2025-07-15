"Ніхто не збереже Україну за нас": Буданов зробив важливу заяву про ворога і перемогу

Сьогодні, 15 липня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до громадян з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі - України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника ГУР МОУ у Facebook.

Що розповів Буданов у цей важливий для українців день

Буданов нагадав, що українці - спадкоємці державної традиції, яка почалася з Хрестителя Київської Русі - Володимира Великого, кувалася у горнилі визвольних змагань, пережила всіх гнобителів та врешті утвердила національну державу нашого народу.

"Державність не була нам подарована - її завжди доводилося виборювати", - наголосив він.

Очільник ГУР додав, що сьогодні ми продовжуємо захищати нашу країну в полях і лісах, у морі та в небі.

"Наш ворог - московит - добре розуміє значення української ідентичності й саме тому століттями намагається її знищити голодом і заборонами, таборами й тортурами", - заявив Буданов.

Він зауважив, що покоління наших предків - попри репресії та утиски - пронесли крізь віки українську культуру та ідентичність.

"Понад те, зберегли для нас ідею незалежної, соборної держави українців. Час цієї ідеї врешті настав. Сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати: ніхто не збереже Україну за нас", - написав розвідник.

Він додав, що майбутнє української державності залежить від нашої:

рішучості;

єдності;

готовності діяти.

"Нашу боротьбу підтримує вільний світ. Але тільки ми можемо завершити війну перемогою", - повідомив Буданов.

Водночас він визнав: історія покладає на нас величезну відповідальність.

"Бути тим поколінням, яке зламає хребет імперській гідрі й забезпечить Україні справжню, непорушну незалежність. Це не лише наш обов'язок. Це - честь. Слава Україні", - підсумував очільник ГУР.

Публікація Буданова (скриншот: facebook.com/Кирило-Буданов-Kyrylo-Budanov)