"Ніхто не збереже Україну за нас": Буданов зробив важливу заяву про ворога і перемогу
Сьогодні, 15 липня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до громадян з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі - України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника ГУР МОУ у Facebook.
Що розповів Буданов у цей важливий для українців день
Буданов нагадав, що українці - спадкоємці державної традиції, яка почалася з Хрестителя Київської Русі - Володимира Великого, кувалася у горнилі визвольних змагань, пережила всіх гнобителів та врешті утвердила національну державу нашого народу.
"Державність не була нам подарована - її завжди доводилося виборювати", - наголосив він.
Очільник ГУР додав, що сьогодні ми продовжуємо захищати нашу країну в полях і лісах, у морі та в небі.
"Наш ворог - московит - добре розуміє значення української ідентичності й саме тому століттями намагається її знищити голодом і заборонами, таборами й тортурами", - заявив Буданов.
Він зауважив, що покоління наших предків - попри репресії та утиски - пронесли крізь віки українську культуру та ідентичність.
"Понад те, зберегли для нас ідею незалежної, соборної держави українців. Час цієї ідеї врешті настав. Сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати: ніхто не збереже Україну за нас", - написав розвідник.
Він додав, що майбутнє української державності залежить від нашої:
- рішучості;
- єдності;
- готовності діяти.
"Нашу боротьбу підтримує вільний світ. Але тільки ми можемо завершити війну перемогою", - повідомив Буданов.
Водночас він визнав: історія покладає на нас величезну відповідальність.
"Бути тим поколінням, яке зламає хребет імперській гідрі й забезпечить Україні справжню, непорушну незалежність. Це не лише наш обов'язок. Це - честь. Слава Україні", - підсумував очільник ГУР.
Публікація Буданова (скриншот: facebook.com/Кирило-Буданов-Kyrylo-Budanov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про День Української Державності - звідки бере початок це свято й чим воно особливо важливе зараз.
Крім того, ми пояснювали, як Україна бореться за свободу і незалежність - від часів князя Володимира до сьогодення.
Читайте також про найважливіші свята липня 2025 року за новим календарем ПЦУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.