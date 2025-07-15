"Никто не сохранит Украину за нас": Буданов сделал важное заявление о враге и победе
Сегодня, 15 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня Украинской Государственности и Дня крещения Киевской Руси - Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ГУР МОУ в Facebook.
Что рассказал Буданов в этот важный для украинцев день
Буданов напомнил, что украинцы - наследники государственной традиции, которая началась с Крестителя Киевской Руси - Владимира Великого, ковалась в горниле освободительной борьбы, пережила всех угнетателей и в конце концов утвердила национальное государство нашего народа.
"Государственность не была нам подарена - за нее всегда приходилось бороться", - подчеркнул он.
Глава ГУР добавил, что сегодня мы продолжаем защищать нашу страну в полях и лесах, в море и в небе.
"Наш враг - московит - хорошо понимает значение украинской идентичности и именно поэтому веками пытается ее уничтожить голодом и запретами, лагерями и пытками", - заявил Буданов.
Он отметил, что поколения наших предков - несмотря на репрессии и притеснения - пронесли сквозь века украинскую культуру и идентичность.
"Более того, сохранили для нас идею независимого, соборного государства украинцев. Время этой идеи наконец настало. Сегодня, как никогда, важно помнить: никто не сохранит Украину за нас", - написал разведчик.
Он добавил, что будущее украинской государственности зависит от наших:
- решимости;
- единства;
- готовности действовать.
"Нашу борьбу поддерживает свободный мир. Но только мы можем завершить войну победой", - сообщил Буданов.
В то же время он признал: история возлагает на нас огромную ответственность.
"Быть тем поколением, которое сломает хребет имперской гидре и обеспечит Украине настоящую, нерушимую независимость. Это не только наш долг. Это - честь. Слава Украине", - подытожил глава ГУР.
Публикация Буданова (скриншот: facebook.com/Кирило-Буданов-Kyrylo-Budanov)
Напомним, ранее мы рассказывали о Дне Украинской Государственности - откуда берет начало этот праздник и чем он особенно важен сейчас.
Кроме того, мы объясняли, как Украина борется за свободу и независимость - со времен князя Владимира до наших дней.
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