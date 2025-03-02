Ніхто не зацікавлений у продовжені війни окрім Путіна: Зеленський після зустрічі з Мелоні

"Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італіі‌ Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану діи‌ щодо закінчення віи‌ни справедливим та стіи‌ким миром", - поінформував Зеленський.

Він наголосив, що ніхто не має зацікавленість у продовженні війни, окрім російського диктатора Володимира Путіна. Тому довкола України необхідно зберігати єдність.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - додав президент.

Також український лідер підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Резюмуючи, Володимир Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.