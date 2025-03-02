Никто не заинтересован в продолжении войны кроме Путина: Зеленский после встречи с Мелони

"Хорошая встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что никто не имеет заинтересованность в продолжении войны, кроме российского диктатора Владимира Путина. Поэтому вокруг Украины необходимо сохранять единство.

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США", - добавил президент.

Также украинский лидер подчеркнул, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности.

Резюмируя, Владимир Зеленский поблагодарил Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине.