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Никто не заинтересован в продолжении войны кроме Путина: Зеленский после встречи с Мелони

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Накануне саммита европейских лидеров в Лондоне, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Украинский лидер отметил, что это была хорошая встреча для наработки плана по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram президента Украины.

"Хорошая встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что никто не имеет заинтересованность в продолжении войны, кроме российского диктатора Владимира Путина. Поэтому вокруг Украины необходимо сохранять единство.

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США", - добавил президент.

Также украинский лидер подчеркнул, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности.

Резюмируя, Владимир Зеленский поблагодарил Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине.

Саммит европейских лидеров в Лондоне

Напомним, что главной темой сегодняшнего саммита в Лондоне является Украина. На встрече будет обсуждаться: укрепление позиций нашей страны (включая военную помощь и экономическое давление на РФ), необходимость соглашения для устойчивого мира, а также следующие шаги в планах по надежным гарантиям безопасности.

Более подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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