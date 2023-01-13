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Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідне може відбутись відкриття нового фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю "NV".

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - йдеться у заяві.

Данілов пояснює, що у ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того як будуть складатися обставини на фронті.

"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

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