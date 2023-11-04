"Ніхто не тисне на мене". Зеленський спростував інформацію щодо переговорів з РФ

"Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", - сказав глава держави.

Зеленський вчергове наголосив, що Україна не готова до територіальних поступок.

"Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали - не буде такого", - наголосив президент.

Що цьому передувало

Американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Одне з цих обговорень відбулося на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн".