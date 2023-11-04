"Никто не давит на меня". Зеленский опроверг информацию о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о якобы обсуждении возможных мирных переговоров Украины с Россией. Он заявил, что давление со стороны партнеров нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - сказал глава государства.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не готова к территориальным уступкам.
"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого", - подчеркнул президент.
Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.
Одно из этих обсуждений состоялось на прошлой встрече по обороне Украины в формате "Рамштайн".
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