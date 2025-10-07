ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ніхто не подає резюме: ТОП-10 вакансій, які українці повністю ігнорують

Вівторок 07 жовтня 2025 11:35
UA EN RU
Ніхто не подає резюме: ТОП-10 вакансій, які українці повністю ігнорують Фото: В Україні критично не вистачає деяких спеціалістів (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

На українському ринку праці є десятки вакансій, на які ніхто не подає резюме. Частина з них потребує специфічної освіти та технічних навичок.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.

Найбільше незаповнених вакансій - для слюсарів-електриків з обслуговування та ремонту ескалаторів. Таких пропозицій - 40, але жодного охочого.

Також шукають машиністів автомотриси (24 вакансії), помічників майстра з оброблення волокна та перемотування нитки (16), сажотрусів (14) і монтувальників сцени (14).

Серед високооплачуваних, але непопулярних - лікар-хірург-проктолог (13 вакансій) і урядовий уповноважений (12).

Крім того, на ринку є попит на оцінювачів професійної кваліфікації (11 вакансій), наукових співробітників у сфері бібліотечної справи та технічної інформації (11) та машиністів бетонозмішувача пересувного (10).

За даними служби, попит на ці професії стабільний, однак відгуків немає взагалі - навіть попри те, що деякі вакансії пропонують конкурентну зарплату та офіційне працевлаштування.

Раніше РБК-Україна писало, що більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. Основні причини залишатися на поточному місці: гнучкий графік, стабільність і приємний колектив. Майже половина працівників не отримували підвищення зарплати у 2025 році, а головними труднощами на ринку праці залишаються низька оплата та нестача вакансій у галузях.

Також ми розповідали, що в Україні зростає нестача кадрів й 40% роботодавців прогнозують подальше ускладнення ситуації, особливо у великих компаніях. Найвідчутніше бракує робітничих спеціальностей, працівників середньої ланки та кваліфікованих спеціалістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії