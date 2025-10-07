Ніхто не подає резюме: ТОП-10 вакансій, які українці повністю ігнорують
На українському ринку праці є десятки вакансій, на які ніхто не подає резюме. Частина з них потребує специфічної освіти та технічних навичок.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.
Найбільше незаповнених вакансій - для слюсарів-електриків з обслуговування та ремонту ескалаторів. Таких пропозицій - 40, але жодного охочого.
Також шукають машиністів автомотриси (24 вакансії), помічників майстра з оброблення волокна та перемотування нитки (16), сажотрусів (14) і монтувальників сцени (14).
Серед високооплачуваних, але непопулярних - лікар-хірург-проктолог (13 вакансій) і урядовий уповноважений (12).
Крім того, на ринку є попит на оцінювачів професійної кваліфікації (11 вакансій), наукових співробітників у сфері бібліотечної справи та технічної інформації (11) та машиністів бетонозмішувача пересувного (10).
За даними служби, попит на ці професії стабільний, однак відгуків немає взагалі - навіть попри те, що деякі вакансії пропонують конкурентну зарплату та офіційне працевлаштування.
Раніше РБК-Україна писало, що більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. Основні причини залишатися на поточному місці: гнучкий графік, стабільність і приємний колектив. Майже половина працівників не отримували підвищення зарплати у 2025 році, а головними труднощами на ринку праці залишаються низька оплата та нестача вакансій у галузях.
Також ми розповідали, що в Україні зростає нестача кадрів й 40% роботодавців прогнозують подальше ускладнення ситуації, особливо у великих компаніях. Найвідчутніше бракує робітничих спеціальностей, працівників середньої ланки та кваліфікованих спеціалістів.