"Ніхто не перебуває в безпеці": німецький міністр закликав не їздити в Росію

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн категорично застерігає громадян країни від поїздок до Росії. Він зробив це на тлі великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern .

"У Росії вже давно ніхто не перебуває в безпеці. І я настійно раджу всім не їхати в країну, де ніхто не перебуває в безпеці, без нагальної потреби", - сказав Бушманн.

Він зауважив, що не може розвіяти стурбованість з приводу того, що Путін може захопити ще більше іноземців, щоб "створити ще більше політичних в'язнів".

Водночас Бушманн наголосив, що обмін збільшив відповідний ризик.

"Майже 40 журналістів було вбито за Володимира Путіна. Незліченну кількість журналістів було довільно затримано", - сказав Бушманн.

Коментуючи нещодавній обмін, Бушманн зазначив, що до останнього сумнівався в тому, що РФ виконає свою частину домовленості. Він додав, що навіть коли літак зі звільненими політв'язнями приземлився в аеропорту Кельна/Бонна, німецька сторона не була впевнена в цьому.

"Це було моїм найбільшим занепокоєнням - що Росія отруїла їх перед польотом. Але, згідно з тим, що ми знаємо на цей час, слава Богу, що це не так", – додав Бушманн.