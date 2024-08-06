ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Никто не находится в безопасности": немецкий министр призвал не ездить в Россию

Украина, Вторник 06 августа 2024 14:25
UA EN RU
"Никто не находится в безопасности": немецкий министр призвал не ездить в Россию Фото: министр юстиции Германии Марко Бушманн (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерегает граждан страны от поездок в Россию. Он сделал это на фоне состоявшегося на прошлой неделе большого обмена заключенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.

"В России уже давно никто не находится в безопасности. И я настоятельно советую всем не ехать в страну, где никто не находится в безопасности, без необходимости", - сказал Бушманн.

Он отметил, что не может развеять озабоченность по поводу того, что Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политзаключенных".

В то же время Бушманн подчеркнул, что обмен увеличил соответствующий риск.

"Почти 40 журналистов были убиты при Владимире Путине. Бесчисленное количество журналистов было произвольно задержано", - сказал Бушманн.

Комментируя недавний обмен, Бушманн отметил, что до последнего сомневался, что РФ выполнит свою часть договоренности. Он добавил, что даже когда самолет с освобожденными политзаключенными приземлился в аэропорту Кельна/Бонна, немецкая сторона не была уверена в этом.

"Это было моей самой обеспокоенностью - что Россия отравила их перед полетом. Но, согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так", - добавил Бушманн.

Обмен Запада и РФ политзаключенными

Напомним, накануне Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении политических заключенных.

Наконец, 1 августа Россия и страны Запады провели большой обмен заключенными. Было уволено 26 человек.

Россия передавала Западу критиков Кремля, осужденных журналистов и политиков. США и страны-партнеры освободили шпионов, а Германия выдала киллера Вадима Красикова. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

По данным Reuters, переговоры по обмену продолжались в течение двух лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Обмен пленными Призыв в армию
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую