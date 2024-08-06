"Никто не находится в безопасности": немецкий министр призвал не ездить в Россию

Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерегает граждан страны от поездок в Россию. Он сделал это на фоне состоявшегося на прошлой неделе большого обмена заключенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern .

"В России уже давно никто не находится в безопасности. И я настоятельно советую всем не ехать в страну, где никто не находится в безопасности, без необходимости", - сказал Бушманн.

Он отметил, что не может развеять озабоченность по поводу того, что Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политзаключенных".

В то же время Бушманн подчеркнул, что обмен увеличил соответствующий риск.

"Почти 40 журналистов были убиты при Владимире Путине. Бесчисленное количество журналистов было произвольно задержано", - сказал Бушманн.

Комментируя недавний обмен, Бушманн отметил, что до последнего сомневался, что РФ выполнит свою часть договоренности. Он добавил, что даже когда самолет с освобожденными политзаключенными приземлился в аэропорту Кельна/Бонна, немецкая сторона не была уверена в этом.

"Это было моей самой обеспокоенностью - что Россия отравила их перед полетом. Но, согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так", - добавил Бушманн.