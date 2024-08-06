"Никто не находится в безопасности": немецкий министр призвал не ездить в Россию
Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерегает граждан страны от поездок в Россию. Он сделал это на фоне состоявшегося на прошлой неделе большого обмена заключенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.
"В России уже давно никто не находится в безопасности. И я настоятельно советую всем не ехать в страну, где никто не находится в безопасности, без необходимости", - сказал Бушманн.
Он отметил, что не может развеять озабоченность по поводу того, что Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политзаключенных".
В то же время Бушманн подчеркнул, что обмен увеличил соответствующий риск.
"Почти 40 журналистов были убиты при Владимире Путине. Бесчисленное количество журналистов было произвольно задержано", - сказал Бушманн.
Комментируя недавний обмен, Бушманн отметил, что до последнего сомневался, что РФ выполнит свою часть договоренности. Он добавил, что даже когда самолет с освобожденными политзаключенными приземлился в аэропорту Кельна/Бонна, немецкая сторона не была уверена в этом.
"Это было моей самой обеспокоенностью - что Россия отравила их перед полетом. Но, согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так", - добавил Бушманн.
Обмен Запада и РФ политзаключенными
Напомним, накануне Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении политических заключенных.
Наконец, 1 августа Россия и страны Запады провели большой обмен заключенными. Было уволено 26 человек.
Россия передавала Западу критиков Кремля, осужденных журналистов и политиков. США и страны-партнеры освободили шпионов, а Германия выдала киллера Вадима Красикова. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
По данным Reuters, переговоры по обмену продолжались в течение двух лет.
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