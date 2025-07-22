"Ніхто нікого не ліквідував": Малюк відреагував на скандальний закон про НАБУ

"Ми живемо в правовій державі? Я кажу в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, то питання нардепів, і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі", - зазначив Малюк.

Він уточнив, що такий закон знаменує собою "повернення до Конституції". І НАБУ, і САП при цьому мають зберегти незалежність.

На думку Малюка, закон ухвалили для "посилення і певної системи стримувань і противаг", а також недопущення такої ситуації, за якої орган "перетворився б на монстра".

Малюк вважає, що порядні прокурори НАБУ будуть "у захваті", якщо генпрокурор Руслан Кравченко, який представляв сторону обвинувачення у справі президента-втікача Віктора Януковича, підкине їм свіжі ідеї на підставі свого досвіду.