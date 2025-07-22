"Ніхто нікого не ліквідував": Малюк відреагував на скандальний закон про НАБУ
Голова СБУ Василь Малюк вважає, що новий закон про урізання повноважень НАБУ і САП не призведе до "ліквідації" цих антикорупційних органів.
Як передає РБК-Україна, про це Малюк заявив на брифінгу.
"Ми живемо в правовій державі? Я кажу в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, то питання нардепів, і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі", - зазначив Малюк.
Він уточнив, що такий закон знаменує собою "повернення до Конституції". І НАБУ, і САП при цьому мають зберегти незалежність.
На думку Малюка, закон ухвалили для "посилення і певної системи стримувань і противаг", а також недопущення такої ситуації, за якої орган "перетворився б на монстра".
Малюк вважає, що порядні прокурори НАБУ будуть "у захваті", якщо генпрокурор Руслан Кравченко, який представляв сторону обвинувачення у справі президента-втікача Віктора Януковича, підкине їм свіжі ідеї на підставі свого досвіду.
Закон про НАБУ
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 22 липня, ухвалила законопроєкт 12414, який передбачає нові повноваження для генпрокурора та урізає повноваження НАБУ і САП.
Ініціатива, зокрема, передбачає, що генпрокурору нададуть доступ до всіх проваджень НАБУ.
Всі деталі закону - в матеріалі РБК-Україна.
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