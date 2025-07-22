"Никто никого не ликвидировал": Малюк отреагировал на скандальный закон о НАБУ

Глава СБУ Василий Малюк считает, что новый закон об урезании полномочий НАБУ и САП не приведет к "ликвидации" этих антикоррупционных органов.

Об этом Малюк заявил во время совместной конференции с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы живем в правовом государстве? Я говорю в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вас спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали", - отметил Малюк.

Он уточнил, что такой закон знаменует собой "возвращение к Конституции". И НАБУ, и САП при этом должны сохранить независимость.

По мнению Малюка, закон приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а также недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра".

Малюк считает, что порядочные прокуроры НАБУ будут "в восторге", если генпрокурор Руслан Кравченко, который представлял сторону обвинения по делу беглого президента Виктора Януковича, подкинет им свежие идеи на основании своего опыта.

Что сказал Кравченко

В свою очередь генпрокурор отметил, что в случае, если законопроект №12414 будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, на самом деле в работе Офиса генпрокурора, НАБУ и САП почти ничего не изменится. Поскольку НАБУ не подчиняется генпрокурору, а САП и до этого закона была одним из департаментов Генпрокуратуры.

"Мы будем одной семьей. Мы будем работать по своим уголовным производствам, они по своим. И вместе будем друг другу помогать", - заверил он.

При этом он добавил, что не собирается нарушать независимость антикоррупционных органов. Также он не планирует забирать у антикоррупционеров резонансные дела.