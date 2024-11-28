"Ніхто не народжений для війни": Буданов розповів, що допоможе Україні отримати перемогу

У Львові 17 листопада відбувся міжнародний форум "Ветерани – шлях додому", на якому обговорили розвиток ветеранської політики. Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Україні потрібно зробити на шляху до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кирила Буданова в Facebook.

Під час звернення до учасників форуму він наголосив на важливості єдності суспільства та готовності долати наслідки війни навіть після перемоги.

"Нікого з нас батьки не народжували для війни. Але ми прийняли цей виклик. Ми захистимо свій кордон, родини, культуру, честь. Проте важливо залишатися об’єднаними і в часи війни, і в мирний час. До перемоги краще рухатися разом", – підкреслив Буданов.

На форумі було представлено дорожню карту розвитку ветеранської політики, яка передбачає ефективну взаємодію між ветеранами, їхніми родинами, сім’ями загиблих і зниклих безвісти, органами влади, громадами та міжнародними організаціями.

Організаторами заходу виступили Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Міністерство у справах ветеранів та Міжфракційне депутатське об’єднання "Реабілітаційні сили України". Форум підтримали Програма USAID "Рада: наступне покоління", Львівська обласна військова адміністрація та ветеранські організації.