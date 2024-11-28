"Никто не рожден для войны": Буданов рассказал, что поможет Украине одержать победу

Во Львове 17 ноября прошел международный форум "Ветераны – путь домой", на котором обсудили развитие ветеранской политики. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украине нужно сделать на пути к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в Facebook.

Во время обращения к участникам форума он отметил важность единства общества и готовность преодолевать последствия войны даже после победы.

"Никого из нас родители не рожали для войны. Но мы приняли этот вызов. Мы защитим свою границу, семьи, культуру, честь. Однако важно оставаться объединенными и во время войны, и в мирное время. К победе лучше двигаться вместе", – подчеркнул Буданов.

На форуме была представлена дорожная карта развития ветеранской политики, которая предусматривает эффективное взаимодействие между ветеранами, их семьями, семьями погибших и пропавших без вести, органами власти, общинами и международными организациями.

Организаторами мероприятия выступили Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Министерство по делам ветеранов и Межфракционное депутатское объединение "Реабилитационные силы Украины". Форум поддержали Программа USAID "Совет: следующее поколение", Львовская областная военная администрация и ветеранские организации.