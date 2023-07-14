"Ніхто мене не зупинить". Залужний заявив про намір звільнити Крим

"Щойно в мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить", - підкреслив український генерал.

Як зазначає видання, така заява прозвучала на тлі побоювання деяких західних чиновників щодо реакції російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські захисники зможуть розпочати звільнення півострова.

Деокупація Криму

Зазначимо, офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повного звільнення територій від ворога, у тому числі й тимчасово окупованого Криму.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, "Україну неможливо уявити без Криму" і перемога неможлива без його деокупації.

Також глава держави наголошував, що ворожі солдати самі почнуть втечу, як тільки наші захисники дійдуть першого села на півострові.

Нагадаємо, раніше представник президента в АРК Таміла Ташева розповідала, що деякі західні політики намагаються переконати Україну відмовитись від ідеї деокупувати Крим. Така реакція ґрунтується на побоюваннях перед застосуванням ядерної зброї.