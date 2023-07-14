"Никто меня не остановит". Залужный заявил о намерении освободить Крым

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Washington Post заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать - никто меня не остановит", - подчеркнул украинский генерал.

Как отмечает издание, такое заявление прозвучало на фоне опасения некоторых западных чиновников насчет реакции российского диктатора Владимира Путина, если украинские защитники смогут начать освобождение полуострова.

Деоккупация Крыма

Отметим, официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полном освобождении территорий от врага, в том числе и временно оккупированного Крыма.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, "Украину невозможно представить без Крыма", и победа невозможна без его деоккупации.

Также глава государства подчеркивал, что вражеские солдаты сами начнут побег, как только наши защитники дойдут до первого села на полуострове.

Напомним, ранее представитель президента в АРК Тамила Ташева рассказывала, что некоторые западные политики пытаются убедить Украину отказаться от идеи деоккупировать Крым. Такая реакция основана на опасениях перед применением ядерного оружия.