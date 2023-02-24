"Ніхто не любить лузерів". Треба всім працювати, щоб перемогти, - Зеленський

Єдиний шанс перемогти у війні з Росією - всім працювати: як всередині держави, так і ззовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузерів. Як би це страшно не звучало, але це правда. Всі хочуть бути переможцями. Ось і все. Треба всім працювати. І всередині держави, і ззовні. Це єдиний шанс, як перемогти", - сказав Зеленський.