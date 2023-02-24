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"Ніхто не любить лузерів". Треба всім працювати, щоб перемогти, - Зеленський

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П'ятниця 24 лютого 2023 18:27
"Ніхто не любить лузерів". Треба всім працювати, щоб перемогти, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Єдиний шанс перемогти у війні з Росією - всім працювати: як всередині держави, так і ззовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузерів. Як би це страшно не звучало, але це правда. Всі хочуть бути переможцями. Ось і все. Треба всім працювати. І всередині держави, і ззовні. Це єдиний шанс, як перемогти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий іти назустріч африканським країнам. Президент хоче організувати саміт країн Латинської Америки та України та особисто відвідати його.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

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