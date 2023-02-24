"Никто не любит лузеров". Надо всем работать, чтобы победить, - Зеленский
Единственный шанс победить в войне с Россией - всем работать: как внутри государства, так и извне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
"Победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. Как бы это страшно ни звучало, но это правда. Все хотят быть победителями. Вот и все. Надо всем работать. И внутри государства, и снаружи. Это единственный шанс, как победить", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов идти навстречу африканским странам. Президент хочет организовать саммит стран Латинской Америки и Украины и лично посетить его.
РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.
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