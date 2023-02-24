"Никто не любит лузеров". Надо всем работать, чтобы победить, - Зеленский

Единственный шанс победить в войне с Россией - всем работать: как внутри государства, так и извне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. Как бы это страшно ни звучало, но это правда. Все хотят быть победителями. Вот и все. Надо всем работать. И внутри государства, и снаружи. Это единственный шанс, как победить", - сказал Зеленский.