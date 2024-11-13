Ніхто з команди Трампа не хоче перемоги Росії, - радник Зеленського

Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.

"Я знаю, що президент Трамп особисто дуже відданий ідеї допомогти Україні закінчити цю війну на умовах, які дозволять Україні досягти тривалого і стійкого миру. Зараз точаться жваві дебати і я думаю, що найближчими тижнями ми дізнаємося більше про те, якою буде конкретна політика", - зазначив Мак.

На його думку, те, що президент України Володимир Зеленський був одним з трьох іноземних лідерів, які мали зустріч з Трампом у вересні, хоча бажаючих політичних лідерів було більше сотні, свідчить, що між ним та українською стороною існують дуже добрі стосунки.

Не дивлячись на прагнення Путіна диктувати і контролювати зовнішню політику України, Мак впевнений, що за ​​належної підтримки з боку Заходу Україна зможе досягти справедливого та сталого миру.

"Трамп є дуже сильним лідером, який не буде гратися з Путіним, і може змусити його погодитися на розумний мир. Станеться це чи ні, нам доведеться почекати і побачити. Всі сподіваються, що президент Трамп зможе підштовхнути Путіна припинити напади на Україну", - підкреслив радник президента України.

Мак підсумував, що Трамп сам приймає рішення, і ніхто інший не може на нього впливати, крім нього самого. Це, на думку радника Зеленського, дає надію на те, що він ніколи не зробить нічого, що зашкодить американським інтересам, і буде й надалі підтримувати Україну.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.