Никто из команды Трампа не хочет победы России, - советник Зеленского

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post , посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея и вопросам устранения угрозы роста антисемитизма во всем мире.

"Я знаю, что президент Трамп лично очень предан идее помочь Украине закончить эту войну на условиях, которые позволят Украине достичь длительного и устойчивого мира. Сейчас ведутся оживленные дебаты и я думаю, что в ближайшие недели мы узнаем больше о том, какой будет конкретная политика" , – отметил Мак.

По его мнению, то, что президент Украины Владимир Зеленский был одним из трех иностранных лидеров, которые встречались с Трампом в сентябре, хотя желающих политических лидеров было более сотни, свидетельствует, что между ним и украинской стороной существуют очень хорошие отношения.

Несмотря на стремление Путина диктовать и контролировать внешнюю политику Украины, Мак уверен, что при надлежащей поддержке со стороны Запада Украина сможет добиться справедливого и устойчивого мира.

"Трамп является очень сильным лидером, который не будет играть с Путиным и может заставить его согласиться на разумный мир. Случится это или нет, нам придется подождать и увидеть. Все надеются, что президент Трамп сможет подтолкнуть Путина прекратить нападения на Украину", - подчеркнул советник президента Украины.

Мак подытожил, что Трамп сам принимает решение, и никто другой не может на него влиять, кроме него самого. Это, по мнению советника Зеленского, дает надежду на то, что он никогда не сделает ничего, что повредит американским интересам, и будет и дальше поддерживать Украину.

Медиапартнерами KJF-2024 являются: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.