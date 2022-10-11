"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна". G7 зробила заяву після зустрічі: головне

Сьогодні, 11 жовтня, відбулася термінова нарада глав країн "Великої сімки" (G7), у якій брав участь і президент України Володимир Зеленський. За підсумками засідання лідери країн зробили спільну заяву, у якій засудили масований ракетний удар росіян по Україні та виступили за обов'язкове притягнення російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів G7.

Зазначимо, що засідання лідерів G7 відбулося на тлі масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури та міст по всій Україні.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади та нагадуємо, що невибіркові напади на невинне цивільне населення є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна та винних", - сказано у заяві.

Окрім того, G7 рішуче засудило незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Лідери країна зазначили, що ніколи не визнають цю незаконну анексію чи фіктивні референдуми, які Росія використовує для її виправдання.

"Росія грубо порушила принципи, закріплені в Статуті ООН. Вони не можуть і не дають Росії легітимних підстав для зміни кордонів України. Ми закликаємо всі країни однозначно відкинути ці порушення міжнародного права та вимагаємо від Росії припинити всі військові дії та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з України", - сказано в заяві.

Лідери "Групи семи" зазначили, що будуть продовжувати накладати додаткові санкції на Росію, включно з фізичними та юридичними особами - всередині та за межами Росії - які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам країни-агресора змінити статус території України.

G7 засудило навмисні ескалаційні кроки Росії, включаючи часткову мобілізацію і безвідповідальну ядерну риторику, яка ставить під загрозу глобальний мир і безпеку.

"Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - говориться в заяві.

Лідери країн засуджують дії Росії на Запорізькій АЕС і тиск, який чиниться на персонал об’єкта. Так, G7 буде вважати Росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений їхніми діями.

У своїй заяві "Група семи" згадала і про Білорусь. Лідери країн закликали білоруську владу припинити сприяти російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройним силам використовувати територію Білорусі та надаючи підтримку російським військовим.

"Оголошення про створення спільного військового угруповання з Росією є останнім прикладом співучасті білоруського режиму з Росією. Ми знову закликаємо режим Лукашенка повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом", - говорится в заяві.

G7 продовжуватиме надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку та буде твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Вони також прагнуть підтримувати Україну в забезпеченні готовності до зими.

"Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, народ якої зазнав смерті, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії", - сказано в заяві.

"Група семи" зазначила, що справедливий мир повинен включати такі елементи: