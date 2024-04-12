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В Нигер прибыли военные инструкторы из РФ в рамках соглашения хунты с Путиным, - СМИ

Пятница 12 апреля 2024 01:24
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В Нигер прибыли военные инструкторы из РФ в рамках соглашения хунты с Путиным, - СМИ Фото: в Нигер прибыли российские военные инструкторы (twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

В Нигер, где летом прошлого года произошел государственный переворот и власть в стране захватила хунта, прибыли российские военные инструкторы вместе с оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кадры прибытия российских военных на самолете, загруженном военным оборудованием, транслировало государственное телевидение Нигера RTN вчера в четверг. Однако отмечается, что самолет из РФ сел в этой африканской стране еще в среду.

Также телевидение RTN, рассказывая о прибытии россиян в Нигер, ссылалось на соглашение между хунтой и диктатором Владимиром Путиным об усилении сотрудничества между странами.

На телевидении транслировались кадры военного грузового самолета, разгружавшего снаряжение, а рядом стояли люди в униформе.

"Мы здесь, чтобы учить нигерскую армию... (и) развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером", - сказал один из мужчин в камуфляжной форме, который, по данным RTN, был одним из инструкторов.

RTN также рассказало о том, что РФ согласилась установить противовоздушную систему в Нигере.

Госпереворот в Нигере

Напомним, в конце июля 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.

Кроме того, в марте 2024 года хунта Нигера расторгла военное соглашение с США. В прошлом месяце The Wall Street Journal писало о том, что Штаты обвинили Нигер в подготовке соглашения о предоставлении Ирану доступа к местным месторождениям урана.

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