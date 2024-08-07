ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Нігерії затримали кравців за виготовлення прапорів Росії

Середа 07 серпня 2024 03:19
UA EN RU
У Нігерії затримали кравців за виготовлення прапорів Росії Фото: антиурядові протести у Нігерії (скріншот з відео Reuters)
Автор: Вадим Ребрина

Нігерія затримала кількох кравців за виготовлення російських прапорів, якими цього тижня розмахували під час антиурядових протестів у північних штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву таємної поліції Нігерії, про яку пише Reuters.

Департамент державних служб (DSS) Нігерії також повідомив у дописі на X, що затримав деяких "спонсорів кравців", не уточнюючи подробиць. Там сказано, що розслідування триває. Скільки затримано кравців чи "спонсорів", не повідомляється.

Начальник штабу оборони Нігерії генерал Крістофер Муса провів у понеділок переговори щодо безпеки з президентом Болою Тінубу. Він назвав розмахування іноземним прапором під час антиурядових протестів "зрадою".

"Ми виявили тих (їхніх спонсорів) і збираємося вжити серйозних заходів проти цього", — сказав Муса журналістам.

Протести у Нігерії

З 1 серпня сотні тисяч нігерійців вийшли на протести проти болісних економічних реформ президента Тінубу, які призвели до часткового припинення субсидій на бензин та електроенергію, девальвації валюти та інфляції, яка досягла максимуму за три десятиліття.

Після смертоносного придушення поліцією протести вщухли.

У північних штатах Борно, Кадуна, Кано та Каціна було помічено протестувальників, які розмахували сотнями російських прапорів, а деякі закликали до військового захоплення влади.

Посольство Росії в Нігерії заперечило свою причетність до протестів.

Посилення російської активності в Західній Африці

Протести в Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки, відбулися на тлі посилення занепокоєння Заходу зв'язками Росії з регіоном у сфері безпеки, включаючи такі країни, як Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, де військові лідери захопили владу в результаті державних переворотів.

Нагадаємо, воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною, яку вона вважає причетною до нападу повстанців-туарегів на бойовиків російської Групи Вагнера.

6 серпня про аналогічне рішення оголосив Нігер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия Африка Російська Федерація
NEWS
У РФ "не без втрат". Що відомо про "прорив" кордону в Курській області на вечір
У РФ "не без втрат". Що відомо про "прорив" кордону в Курській області на вечір
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову