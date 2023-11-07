В Нігерії стався вибух у посольстві Канади, загинуло двоє людей

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, внаслідок якого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію", - розповіла Джолі.

Посольство Канади застерегло громадян від несуттєвих поїздок до Нігерії, включаючи столицю Абуджу, "через непередбачувану ситуацію з безпекою по всій країні та значний ризик тероризму, злочинності, збройних нападів і викрадень".

Варто зазначити, що США та Великобританія також застерегли своїх громадян про "підвищену загрозу" в Нігерії.

Катастрофи в Нігерії

В середині червня на південному заході Нігерії перекинувся човен, який перевозив людей після весільної церемонії. Судно перевозило близько 300 пасажирів, 106 із них загинули.

"Те, що жертви були гостями на весільній церемонії, зробило нещасний випадок ще більш болісним", - сказав президент країни Бола Ахмед Тінубу.

Також, на початку травня в центральній Нігерії сталися сутички між скотарями та фермерами, у яких загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.