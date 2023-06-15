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В Нігерії після весілля перекинувся човен: загинуло понад 100 людей

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Нігерія, Четвер 15 червня 2023 07:59
В Нігерії після весілля перекинувся човен: загинуло понад 100 людей Фото: в Нігерії після весілля потонули понад 100 людей (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

Понад 100 людей потонули, ще більше вважаються зниклими безвісти після того, як перекинувся човен на південному заході Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Судно перевозило близько 300 пасажирів, які прямували зі штату Квара до штату Нігер після святкування весілля. Пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Причину аварії встановлюють.

Поліція штату Квара повідомила, що 106 людей загинули, близько 144 врятовано.. Зазначається, що більше половини загиблих - жителі села Ебу, ще 38 – із сусіднього села Дзакан.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу заявив, що він глибоко засмучений новиною про трагічну аварію човна, яка забрала життя людей.

"Те, що жертви були гостями на весільній церемонії, зробило нещасний випадок ще більш болісним", - додав він.

Відразу після трагедії з човном, місцеві спочатку повідомляли про щонайменше 50 загиблих. Однак після встановлення обставин та пошуково-рятувальних робіт число жертв виявилось значно більшим.

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