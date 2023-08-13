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В Нігерії обвалилася мечеть, в якій перебували сотні вірян: є загиблі та поранені

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Нігерія, Неділя 13 серпня 2023 01:32
В Нігерії обвалилася мечеть, в якій перебували сотні вірян: є загиблі та поранені Фото: в Нігерія обвалилася мечеть, є загиблі та поранені (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

У міста Зарія на півночі Нігерії після обвалу мечеті, яка була наповнена вірянами, загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трагедія сталася в штаті Кадуна. У центральній мечеті міста перебували сотні вірян, які спостерігали за післяобідньою молитвою.

"Спочатку було знайдено чотири тіла, а потім ще три - після того, як рятувальники обшукали завалену мечеть", - розповів представник Нігерії Абдуллахі Кварбаї.

Катастрофи в Нігерії

На південному заході Нігерії перекинувся човен, який перевозив людей після весільної церемонії. Судно перевозило близько 300 пасажирів, 106 із них загинули.

"Те, що жертви були гостями на весільній церемонії, зробило нещасний випадок ще більш болісним", - сказав президент країни Бола Ахмед Тінубу.

Також, на початку травня в центральній Нігерії сталися сутички між скотарями та фермерами, у яких загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.

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