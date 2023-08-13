ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Нигерии обрушилась мечеть, в которой находились сотни верующих: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Нигерия, Воскресенье 13 августа 2023 01:32
В Нигерии обрушилась мечеть, в которой находились сотни верующих: есть погибшие и раненые Фото: в Нигерия обрушилась мечеть, есть погибшие и раненые (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

В городе Зария на севере Нигерии после обрушения мечети, наполненной верующими, погибли семь человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трагедия произошла в штате Кадуна. В центральной мечети города находились сотни верующих, наблюдавших за послеобеденной молитвой.

"Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три – после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть", – рассказал представитель Нигерии Абдуллахи Кварбаи.

Катастрофы в Нигерии

На юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигерия Обрушение дома
NEWS
День "бавовны" в Керчи. Что известно о новых взрывах возле Крымского моста
День "бавовны" в Керчи. Что известно о новых взрывах возле Крымского моста
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"