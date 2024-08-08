У Нігерії за демонстрацію російських прапорів під час протестів затримали 7 поляків

Поляки були заарештовані в понеділок у північному штаті Кано "через те, де їх знайшли під час протестів, а також за те, що вони демонстрували іноземні прапори", сказав речник спецслужби Нігерії Пітер Афунаня на зустрічі дипломатів, організованій міністерством закордонних справ Нігерії.

Серед арештованих поляків є студенти та викладач, повідомило МЗС Польщі у соцмережі X, додавши, що "консульська служба встановлює точні обставини інциденту з місцевою владою".

Речник нігерійської спецслужби не повідомив, чи брали затримані поляки участь у протестах під час арешту.

У відповідь на запитання польського дипломата про їх місцезнаходження Афунаня сказав, що агентство відкрите для співпраці з Польщею з цього питання.

"Це не цілеспрямована операція проти громадян Польщі", – сказав він.