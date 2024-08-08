В Нигерии за демонстрацию российских флагов во время протестов задержали 7 поляков

Нигерийские силы безопасности задержали семерых граждан Польши за демонстрацию российских флагов во время протестов против экономических проблем в этой западноафриканской стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления властей Нигерии и Польши, которые цитирует агентство AP.
Поляки были арестованы в понедельник в северном штате Кано "из-за того, где их нашли во время протестов, а также за то, что они демонстрировали иностранные флаги", сказал представитель спецслужбы Нигерии Питер Афунаня на встрече дипломатов, организованной министерством иностранных дел Нигерии.
Среди арестованных поляков есть студенты и преподаватель, сообщил МИД Польши в соцсети X, добавив, что "консульская служба устанавливает точные обстоятельства инцидента с местными властями".
Спикер нигерийской спецслужбы не сообщил, принимали ли задержанные поляки участие в протестах во время ареста.
В ответ на вопрос польского дипломата об их местонахождении Афунаня сказал, что агентство открыто для сотрудничества с Польшей по этому вопросу.
"Это не целенаправленная операция против граждан Польши", – сказал он.
Вчера стало известно, что Нигерия задержала нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми на этой неделе размахивали во время антиправительственных протестов в северных штатах.
С 1 августа сотни тысяч нигерийцев вышли на протесты против болезненных экономических реформ президента Тинуба, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей максимума за три десятилетия.
После смертоносного подавления полицией протесты утихли.
В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина были замечены протестующие, размахивавшие сотнями российских флагов, а некоторые призывали к военному захвату власти.
Посольство России в Нигерии отрицает свою причастность к протестам.
Аналитики говорят, что тенденции размахивания российскими флагами во время протестов, впервые наблюдаемые в Нигерии, могут быть опасными и показывают, насколько выросли антизападные и пророссийские настроения в некоторых частях Африки.
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