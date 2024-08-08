В Нигерии за демонстрацию российских флагов во время протестов задержали 7 поляков

Поляки были арестованы в понедельник в северном штате Кано "из-за того, где их нашли во время протестов, а также за то, что они демонстрировали иностранные флаги", сказал представитель спецслужбы Нигерии Питер Афунаня на встрече дипломатов, организованной министерством иностранных дел Нигерии.

Среди арестованных поляков есть студенты и преподаватель, сообщил МИД Польши в соцсети X, добавив, что "консульская служба устанавливает точные обстоятельства инцидента с местными властями".

Спикер нигерийской спецслужбы не сообщил, принимали ли задержанные поляки участие в протестах во время ареста.

В ответ на вопрос польского дипломата об их местонахождении Афунаня сказал, что агентство открыто для сотрудничества с Польшей по этому вопросу.

"Это не целенаправленная операция против граждан Польши", – сказал он.