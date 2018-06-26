Нигерия - Аргентина: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018
Нигерия - Аргентина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Нигерии и Аргентины сыграют в третьем туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-голубых".
26 июня 21:00
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"
Поединок Нигерия - Аргентина в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать по российскому "Первому каналу" и беларусскому "Беларусь 5".
Напомним, сборная Испании ушла от поражения в матче с Марокко. "Красная фурия" с первого места в плей-офф, где ей предстоит сыграть с командой России.