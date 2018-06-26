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Нигерия - Аргентина: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 15:06
Фото: Нигерия - Аргентина (twitter.com/Argentina)
Фото: Нигерия - Аргентина (twitter.com/Argentina)

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Нигерия - Аргентина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Нигерии и Аргентины сыграют в третьем туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-голубых".

26 июня 21:00
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

 

Поединок Нигерия - Аргентина в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать по российскому "Первому каналу" и беларусскому "Беларусь 5".

Напомним, сборная Испании ушла от поражения в матче с Марокко. "Красная фурия" с первого места в плей-офф, где ей предстоит сыграть с командой России.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 26 июня Нигерия - Аргентина: онлайн трансляция
Теги публикации: онлайн-трансляция, Нигерия, ЧМ-2018, онлайн, групповой раунд, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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