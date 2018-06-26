Нігерія - Аргентина: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Нігерія - Аргентина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". Збірні Нігерії та Аргентини зіграють в третьому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-блакитних".

26 червня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

Поєдинок Нігерія - Аргентина в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч транслюватимуть по російському "Першому каналу" і білоруському "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Іспанії уникла поразки в матчі з Марокко. "Червона фурія" з першого місця в плей-офф, де їй належить зіграти з командою Росії.