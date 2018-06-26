Нігерія - Аргентина: онлайн трансляція

Трансляція матчу Нігерія - Аргентина розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Нігерія - Аргентина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". Збірні Нігерії та Аргентини зіграють в третьому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці аргентинської команди.

26 червня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон Крестовский

Хорватія вже забезпечила собі вихід в плей-офф з групи D, а Нігерії і Аргентині належить в очній зустрічі з'ясувати, хто ж вийде в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Нігерія і Аргентина вп'яте зіграють один з одним на чемпіонаті світу. Попередні чотири зустрічі закінчувалися перемогою південноамериканської команди.

Нігерія напевно зробить все можливе, щоб гарантувати собі місце в числі 16 найсильніших команд мундіалю. Африканці розуміють, що з такою Аргентиною, яка в матчі з Хорватією постала роз'єднаної неорганізованої командою, у них точно є шанси. До того ж, успіх нігерійців в матчі з Ісландією (2:0) надихнув команду, тепер вона набагато більше вірить в свої сили.

Аргентинцям потрібна перемога з великим рахунком, при цьому їм доведеться сподіватися на успішний результат у паралельному матчі між Хорватією і Ісландією. Головний виклик для команди - впоратися з тиском і зловити кураж.