В Нигерии из-за взрыва нефтепровода погибли 17 человек

В Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода, в результате которого погибло 17 человек и пострадало еще 25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channels TV.

Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине города Лагоса. Как сообщили в полиции, к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор, также они исключают террористическую атаку или вандализм.

Как отмечается, после первого взрыва было несколько вторичных, которые разрушили местную церковь и существенно повредили здание общежития. Также полностью и частично разрушены несколько жилых домов, значительный участок трубопровода. Жители района покинули свои дома, чтобы не пострадать.

Напомним, в Испании произошел взрыв на химическом заводе вблизи Барселоны, как минимум один человек погиб. По сообщению местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии более 500 метров от эпицентра. Также в этом диапазоне были зафиксированы крупные обломки.

Также, на севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли во время атаки неизвестных вооруженных боевиков.