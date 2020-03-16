У Нігерії через вибух нафтопровода загинули 17 людей

В Нігерії прогримів вибух на ділянці нафтопроводу, в результаті якого загинуло 17 осіб та постраждало ще 25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channels TV.

Вибух стався в районі Абул-Адо на околиці міста Лагоса. Як повідомили в поліції, що до вибуху на трубопроводі привів людський фактор, також вони виключають терористичну атаку або вандалізм.

Як зазначається, після першого вибуху було кілька вторинних, які зруйнували місцеву церкву і суттєво пошкодили будівлю гуртожитку. Також повністю та частково зруйновано кілька житлових будинків, значну ділянку трубопроводу. Жителі району покинули свої будинки, щоб не постраждати.

Нагадаємо, в Іспанії стався вибух на хімічному заводі поблизу Барселони, як мінімум одна людина загинула. За повідомленням місцевих жителів, вибух відчувався на відстані понад 500 метрів від епіцентру. Також в цьому діапазоні були зафіксовані великі уламки.

Також, на півночі Нігерії в штаті Кадуна 50 людей загинули під час атаки невідомих озброєних бойовиків.