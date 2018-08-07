В Нигерии силовики блокировали депутатам вход в парламент

Вход блокировали в течение часа, а теперь парламентарии пытаются выяснить, кто приказал блокировать вход

Нигерийские силы безопасности в течение часа блокировали доступ в парламент и не давали депутатам войти в здание. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Указано, что у ворот здания выстроились вооруженные люди в масках и форме сотрудников департамента госбезопасности Нигерии, затем к ним присоединились сотрудники полиции. Сенатор Сулейман Адоке из штата Нассарава назвал действия силовиков "большим позором", а сенатор Бен Брюс из штата Байельса заявил, что недопуск в парламент является "тиранией".

A serving Senator, Senator Rafiu Ibrahim is being denied access into his office by the DSS. He asks the DSS officials “Has the military taken over?” #SaveOurDemocracy pic.twitter.com/U9vWF3UKhY — Olu W. Onemola (@OnemolaOlu) August 7, 2018

Кроме того, глава сената Нигерии Букола Сараки поделился в своем Twitter видео одного из свидетелей, на котором член палаты представителей Народной демократической партии от штата Река Бома Гудхед требует, чтобы вооруженные люди пропустили ее в здание парламента.

Honourable Boma Goodhead from Rivers State, confronts the masked men blocking the National Assembly. #TheWholeWorldIsWatching #SaveOurDemocracy pic.twitter.com/AnbPJyb5GE — Olu W. Onemola (@OnemolaOlu) August 7, 2018

Отмечается, что в итоге депутатов впустили в парламент, и сейчас парламентарии выясняют, кто приказал блокировать вход в здание.

Напомним, как писало РБК-Украина, в конце июня правительство Нигерии ввело комендантский час после того, как в штате Плато в результате столкновений между фермерами и полукочевыми пастухами погибли по меньшей мере 86 человек. Позже стало известно, что число погибших возросло до 200 человек. Губернатор штата Плато Саймон Лалонг тогда сообщил, что нападавшие использовали оружие, которым пользуются террористические группы, а не то, что распространено в регионе и используется для самообороны.