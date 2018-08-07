У Нігерії силовики блокували депутатам вхід до парламенту

Вхід блокували протягом години, а тепер парламентарі намагаються з'ясувати, хто наказав блокувати вхід

Нігерійські сили безпеки протягом години блокували доступ у парламент і не давали депутатам увійти в будівлю. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на очевидців.

Зазначено, що біля воріт будівлі вишикувалися озброєні люди в масках і формі співробітників департаменту держбезпеки Нігерії, потім до них приєдналися співробітники поліції. Сенатор Сулейман Адок зі штату Нассарава назвав дії силовиків "великою ганьбою", а сенатор Бен Брюс зі штату Байельса заявив, що недопуск до парламенту є "тиранією".

A serving Senator, Senator Rafiu Ibrahim is being denied access into his office by the DSS. He asks the DSS officials “Has the military taken over?” #SaveOurDemocracy pic.twitter.com/U9vWF3UKhY — Olu W. Onemola (@OnemolaOlu) August 7, 2018

Крім того, глава сенату Нігерії Буколов Сарак поділився у своєму Twitter відео одного зі свідків, на якому член палати представників Народної демократичної партії від штату Ріка Бома Гудхед вимагає, щоб збройні люди пропустили її у будівлю парламенту.

Honourable Boma Goodhead from Rivers State, confronts the masked men blocking the National Assembly. #TheWholeWorldIsWatching #SaveOurDemocracy pic.twitter.com/AnbPJyb5GE — Olu W. Onemola (@OnemolaOlu) August 7, 2018

Відзначається, що в підсумку депутатів впустили в парламент, і зараз парламентарі з'ясовують, хто наказав блокувати вхід у будівлю.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в кінці червня уряд Нігерії ввів комендантську годину після того, як у штаті Плато в результаті зіткнень між фермерами і напівкочовими пастухами загинули щонайменше 86 осіб. Пізніше стало відомо, що число загиблих зросло до 200 чоловік. Губернатор штату Плато Саймон Лалонг тоді повідомив, що нападники використовували зброю, якою користуються терористичні групи, а не ту, що поширена в регіоні і використовується для самооборони.