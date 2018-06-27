В Нигерии в результате столкновений погибли 200 человек

Столкновения произошли между жителями сельских поселений и скотоводами-кочевниками

По меньшей мере 200 человек погибли из-за столкновения, которые произошли несколько дней назад в центральной части Нигерии, в местности Барикин Ладе, что в штате Плато. Об этом сообщает губернатор штата Саймон Лалонг, пишет DW.

Так, столкновения между жителями сельских поселений и скотоводами-кочевниками произошли на прошлых выходных. Губернатор сообщил, что нападавшие использовали оружие, которым пользуются террористические группы, а не то, что распространено в регионе и используется для самообороны.

По данным правоохранителей, на территории шести деревень были сожжены более 50 крестьянских домов. Схватки приобрели такой размах, что полиции пришлось окружить регион и ввести комендантский час.

Как отмечается, конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетия, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и природными ресурсами.

Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических и религиозных разногласиях. Жертвами конфликта стали тысячи людей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Нигерии ввело комендантский час после того, как на выходных в штате Плато в результате столкновений между фермерами и полукочевыми пастухами погибли по меньшей мере 86 человек.