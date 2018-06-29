В Нигерии в результате возгорания цистерны с топливом на мосту погибли 9 человек

Огнем уничтожены 54 автомобиля

В Нигерии на мосту в городе Лагосе загорелась перевозившая топливо автоцистерна, огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате погибли девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщил представитель чрезвычайной службы города, передает местное издание Daily Post.

Огнем уничтожены 54 автомобиля.

По словам спасателя, на месте были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно.

Водителям советуют объезжать место инцидента.

Фото: пожар на шоссе в Нигерии

По информации издания, когда цистерна двигалась по мосту Одетола, началось возгорание, топливо из цистерны вытекло на дорогу, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили.

Although official figure as to the number of casualties was yet to be ascertained, it was gathered that over 20 cars have been razed and its occupants.



It was gathered that the casualty figure might be on the high side because of the huge vehicular traffic on the bridge. pic.twitter.com/nNcvp89Zzz — #TV3GH (@tv3_ghana) June 28, 2018

Напомним, в Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом, в результате чего пострадали пять человек. Причина взрыва пока не известна.