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В Нигерии в результате возгорания цистерны с топливом на мосту погибли 9 человек

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 01:58
Фото: пожар на автодороге в Нигерии (twitter.com/DailyPostNGR)
Фото: пожар на автодороге в Нигерии (twitter.com/DailyPostNGR)

Огнем уничтожены 54 автомобиля

В Нигерии на мосту в городе Лагосе загорелась перевозившая топливо автоцистерна, огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате погибли девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщил представитель чрезвычайной службы города, передает местное издание Daily Post.

Огнем уничтожены 54 автомобиля.

По словам спасателя, на месте были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно.

Водителям советуют объезжать место инцидента.

 

Фото: пожар на шоссе в Нигерии

По информации издания, когда цистерна двигалась по мосту Одетола, началось возгорание, топливо из цистерны вытекло на дорогу, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили.

Напомним, в Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом, в результате чего пострадали пять человек. Причина взрыва пока не известна.

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Теги публикации: пожар, Нигерия, цистерна  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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